4 milioni di persone hanno guardato la finale di Wimbledon vinta da Jannik Sinner, dicono i dati Auditel

I dati Auditel sugli ascolti televisivi dicono che domenica 4 milioni di persone hanno guardato la finale di Wimbledon, il torneo di tennis più prestigioso al mondo, vinta dal tennista italiano Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz: rappresentano il 29,7 per cento di share, e il nuovo metodo di rilevazione tiene conto anche di chi l’ha guardata non in tv ma con dispositivi digitali, come smartphone, tablet e computer. La finale era trasmessa da Sky, ma si poteva vedere anche in chiaro su TV8.

Il dato è molto alto, e del resto c’era molto interesse per questa partita perché Sinner era il secondo tennista italiano ad arrivare in finale del prestigioso torneo (il primo era stato Matteo Berrettini nel 2021, e nel femminile lo aveva fatto Jasmine Paolini l’anno scorso), ed è stato il primo italiano a vincerlo.