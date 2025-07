Weekly Beasts

La Rapa das Bestas (letteralmente “rasatura delle bestie”) è una festa che si celebra ogni anno in varie città della Galizia, in particolare a Sabucedo. È una sorta di rodeo: i partecipanti devono riuscire a domare una mandria di cavalli selvatici, portandoli dalla montagna ai curros, i recinti all’interno della città. Il nome della festa fa riferimento al taglio della criniera e della coda, che insieme alla marchiatura segue la doma dell’animale. Ogni anno dalle montagne vengono radunati centinaia di cavalli, che potete vedere in una delle fotografie di questa raccolta. Poi ci sono capre di montagna in un parcheggio, un merlo con dei vermi nel becco e anche questa settimana c’è un animale a Downing Street: il gatto Larry, che una giornalista prova a intervistare.