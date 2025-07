Una frana ha di nuovo bloccato la strada principale che collega Cortina d’Ampezzo al resto del Veneto

Nella notte fra sabato e domenica una frana ha bloccato la strada statale 51, che collega Cortina d’Ampezzo al resto del Veneto. Le rocce si sono staccate dalla vetta Croda Marcora, del gruppo montuoso Sorapìs, interessato da settimane da diverse frane che avevano già causato disagi alla viabilità della zona: la statale era stata riaperta solo mercoledì dopo due frane a giugno e a luglio. Quest’ultima frana è avvenuta nel territorio di San Vito di Cadore, il comune appena più a valle di Cortina. Non si sa quando la strada tornerà percorribile. La strada che collega Cortina con l’Alto Adige più a nord, e quelle che attraversano i passi nella zona circostante, sono ancora agibili ma sono meno dirette e poco pratiche, soprattutto per i molti turisti che visitano il paese in questo periodo.

Visto le chiusure delle scorse settimane, venerdì i due comuni di Cortina e San Vito avevano istituito un servizio di navette che passano dalle strade silvo-pastorali (le strade rurali di montagna, sottoposte a regolamenti speciali e chiuse al traffico normale), destinato soprattutto ai residenti in caso di nuove chiusure della statale.