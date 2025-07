A Londra 41 persone sono state arrestate per aver manifestato in favore di Palestine Action, dichiarata organizzazione terroristica

Sabato la Metropolitan Police, la polizia di Londra, ha arrestato 41 persone che stavano partecipando a una manifestazione in favore di Palestine Action, un’organizzazione pro-Palestina che il governo britannico ha dichiarato illegale sulla base delle leggi antiterrorismo del paese.

Il governo britannico aveva deciso di sciogliere l’organizzazione a inizio luglio, quando alcuni membri avevano danneggiato degli aerei militari nella base di Brize Norton, vicino a Oxford. In seguito a un ricorso non accolto, da sabato scorso Palestine Action è considerata illegale, come l’organizzazione terroristica al Qaida o il gruppo di estrema destra National Action: questo significa che farne parte o anche solo sostenerla è un reato che prevede fino a 14 anni di carcere. La scorsa settimana altre 29 persone erano state arrestate per aver partecipato a una manifestazione simile.