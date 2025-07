A Baltimora, negli Stati Uniti, almeno 27 persone sono state ricoverate in ospedale per una sospetta overdose

A Baltimora, nello stato statunitense del Maryland, almeno 27 persone sono state portate in ospedale per una presunta overdose: la polizia non ha dato informazioni sul tipo di sostanza che queste persone avrebbero assunto, ma si sa che alcune di loro sono ricoverate in condizioni critiche, non è chiaro quante. Le persone che sono state portate in ospedale sono state trovate giovedì mattina (ora locale) vicino a un incrocio nella parte occidentale della città. La loro presenza era stata segnalata alla polizia e ai vigili del fuoco, che una volta arrivati sul posto hanno trovato diverse persone prive di sensi.

A Baltimora come in altre città statunitensi (e non solo) esiste da tempo un problema di abuso di sostanze stupefacenti, ma è inusuale che in un solo giorno siano state portate in ospedale così tante persone tutte insieme per questo motivo. Secondo i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC), il principale organismo di controllo della salute pubblica negli Stati Uniti, dal 1999 al 2022 le morti per overdose sono aumentate del 500 per cento.