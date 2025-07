Trump ha annunciato nuovi dazi del 35 per cento al Canada

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che dal 1º agosto entreranno in vigore nuovi dazi del 35 per cento su tutte le merci importate dal Canada, che si aggiungeranno a quelli del 25 per cento imposti a marzo sulle automobili canadesi e sui componenti per auto, e a quelli del 50 per cento imposti a giugno su alluminio e acciaio.

Gli Stati Uniti e il Canada sono partner commerciali molto importanti l’uno per l’altro e hanno tipicamente rapporti amichevoli. Il Canada però è uno dei paesi più colpiti dai dazi di Trump finora, e nelle ultime settimane le due parti avevano iniziato a negoziare un possibile accordo per ridurli: a fine giugno Trump aveva però sospeso le trattative a causa di una tassa canadese sui servizi digitali molto criticata dalle grandi aziende tecnologiche statunitensi. La tassa in questione, che riguarda fra le altre cose i profitti ottenuti dalla pubblicità e dalla vendita dei dati delle piattaforme tecnologiche, è in vigore dal 2024 ma le aziende hanno dovuto fare i primi pagamenti il 30 giugno.