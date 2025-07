L’ex prima ministra del Bangladesh Sheikh Hasina sarà processata per crimini contro l’umanità

Il Tribunale dei crimini internazionali del Bangladesh ha incriminato l’ex prima ministra Sheikh Hasina per crimini contro l’umanità per la violenta repressione che ordinò a seguito delle grandi proteste antigovernative cominciate a luglio del 2024. Secondo diverse stime, negli scontri con la polizia furono uccisi più di 600 manifestanti, e almeno 11mila furono arrestati.

Le proteste, nate contro il sistema di quote nell’assegnazione degli incarichi pubblici, erano proseguite quando la Corte Suprema del paese aveva modificato il sistema contestato: erano diventate allora manifestazioni contro Hasina, che era al potere dal 2009 e negli ultimi anni aveva governato in modo sempre più autoritario. Dopo settimane di proteste nell’agosto del 2024 Hasina si era dimessa ed era fuggita in elicottero in India. Il Bangladesh ne ha chiesto l’estradizione, che però finora non è stata approvata.