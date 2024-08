Si è dimessa la prima ministra del Bangladesh

Lunedì la prima ministra del Bangladesh Sheikh Hasina si è dimessa dopo che decine di migliaia di manifestanti avevano assaltato la sua residenza. Lo ha annunciato in un discorso televisivo il capo di stato maggiore Waker Uz Zaman. Le manifestazioni contro di lei e il suo governo andavano avanti da settimane, nonostante la repressione delle forze di sicurezza. Secondo diverse fonti Hasina, che era al potere dal 2009, avrebbe lasciato il paese in elicottero insieme alla sorella: al momento non è chiaro dove sarebbe diretta, ma secondo diversi giornali locali starebbe andando in India.

Probabilmente ora l’esercito avrà un ruolo cruciale, dopo aver eseguito la repressione ordinata dal governo. Dopo decenni in cui le forze armate hanno attivamente organizzato colpi di stato, o li hanno sventati, sono rimaste comunque molto influenti nel paese e possono essere decisive per una transizione. Domenica Uz Zaman aveva detto che l’esercito sarebbe stato «sempre a fianco della popolazione».

Domenica il governo aveva ordinato – per la seconda volta dall’inizio delle manifestazioni – l’interruzione della connessione a internet mobile (cioè quella per gli smartphone, usata dalla stragrande maggioranza della popolazione) e poi del segnale telefonico e ai provider di impedire l’accesso ai social network, sempre per cercare di ostacolare le proteste. Dopo gli scontri di domenica, in cui sono state uccise più di 95 persone, le autorità avevano imposto il coprifuoco, violato dai manifestanti lunedì. Dall’inizio delle proteste il governo ha fatto arrestare 11mila persone, tra cui alcuni leader degli studenti.

Hasina era accusata di aver governato in modo sempre più autoritario nei suoi 15 anni da prima ministra. Le proteste in Bangladesh erano cominciate a inizio luglio come proteste studentesche pacifiche contro il sistema di quote degli impieghi pubblici riservate ai familiari dei reduci della guerra di indipendenza dal Pakistan del 1971, ritenuto da molti discriminatorio in un paese dove i posti di lavoro pubblici sono pochi e molto ambiti. Nonostante a fine luglio la Corte Suprema del Bangladesh avesse ridimensionato e modificato il sistema contestato, le proteste si sono poi allargate estendendosi ad altre fasce della popolazione e si sono rapidamente trasformate in una rivolta contro il governo.

Hasina ha 76 anni ed era la prima ministra più longeva della storia del Bangladesh (aveva già governato tra il 1996 e il 2001). Nel tempo la sua figura è diventata molto controversa: nonostante abbia sempre combattuto le dittature militari e si sia impegnata a promuovere politiche a favore delle donne e delle fasce più povere della popolazione, secondo le opposizioni e anche secondo diverse organizzazioni internazionali nei suoi anni di governo Hasina si sarebbe piano piano trasformata da leader della lotta per la democrazia in una delle sue principali minacce, e oggi in molti dei suoi oppositori la definiscono una dittatrice.

In aggiornamento