Oggi molti voli potrebbero essere cancellati o in ritardo per via di uno sciopero del personale di terra degli aeroporti

Per la giornata di giovedì 10 luglio è in programma uno sciopero nazionale del personale di terra degli aeroporti: lo sciopero durerà 24 ore e potrà causare ritardi, cancellazioni e modifiche ai voli in tutta Italia. Lo sciopero è stato indetto da diversi sindacati e riguarderà i lavoratori delle società di handling (cioè di assistenza a terra negli aeroporti) che aderiscono all’associazione Assohandlers: tra loro ci sono le persone che si occupano della gestione dei bagagli, dei rifornimenti di carburante e dell’assistenza ai passeggeri nell’imbarco, tra le altre cose.

Oltre a questo sciopero ne è previsto un altro, sempre di 24 ore, del personale della compagnia low cost EasyJet, proclamato da USB Lavoro Privato. Come sempre in questi casi l’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) ha pubblicato una lista con i voli che saranno garantiti nelle cosiddette fasce di tutela, dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21.