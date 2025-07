Meta ha comprato una quota del 3 per cento in EssilorLuxottica

Meta, la società proprietaria di Instagram e Facebook, ha acquistato una quota di minoranza in EssilorLuxottica, la società italo-francese di occhiali e lenti che controlla tra gli altri marchi come Ray-Ban e Oakley. La quota è del 3 per cento, ed equivale circa a 3 miliardi di euro in base al valore delle azioni dell’azienda. L’anno scorso alcuni giornali statunitensi, tra cui il Financial Times e il Wall Street Journal, avevano rivelato attraverso alcune fonti interne l’intenzione di Meta di arrivare a comprare fino al 5 per cento delle azioni di EssilorLuxottica.

Non è la prima volta che le due aziende si avvicinano: nel 2019 avevano avviato una collaborazione in corso ancora oggi per la produzione degli occhiali smart, un particolare modello di Ray-Ban Wayfarer dotati di fotocamera e casse, che permettono agli utenti di scattare foto e video, ascoltare la musica ed effettuare chiamate. Diversamente da modelli simili proposti in precedenza da Google e Apple, gli occhiali avevano ottenuto dei buoni risultati di vendita e recentemente le aziende hanno presentato un nuovo modello prodotto con Oakley e ne hanno annunciato un altro insieme a Prada.