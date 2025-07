L’allenatore Carlo Ancelotti è stato condannato a un anno di carcere in Spagna per evasione fiscale

Carlo Ancelotti, per anni allenatore del Real Madrid e ora della Nazionale di calcio brasiliana, è stato condannato a un anno di carcere da un tribunale spagnolo per evasione fiscale, e dovrà risarcire 386mila euro di tasse non pagate. Secondo la legge spagnola Ancelotti comunque non dovrebbe andare in carcere, dato che la pena è inferiore ai due anni e lui non ha precedenti penali. Le accuse riguardavano il mancato pagamento delle tasse legate ai proventi dei diritti per lo sfruttamento della sua immagine da parte del Real Madrid nel 2014. Ancelotti è stato però assolto da un’altra accusa per frode per fatti risalenti al 2015. Nonostante sia italiano, Ancelotti aveva al tempo spostato la sua residenza fiscale in Spagna e risiedeva stabilmente in un appartamento a Madrid.