È morto il giornalista Alberto Stabile, per molti anni corrispondente dall’estero di Repubblica

È morto a 78 anni il giornalista Alberto Stabile, che aveva lavorato a Repubblica fin dalla fondazione del giornale, prima come inviato speciale in Italia e poi come corrispondente dal Medio Oriente. Era nato a Trapani e aveva iniziato la carriera giornalistica all’Ora di Palermo, e poi nel 1976 passò a Repubblica: fu per molti anni corrispondente del giornale soprattutto da Libano e Israele, ma anche dalla Russia negli ultimi anni della presidenza di Boris Eltsin.