Un 25enne è stato ucciso a coltellate durante una rissa in provincia di Caserta, e un altro uomo è stato gravemente ferito

Lunedì sera intorno alle 22 un uomo di 25 anni è stato ucciso a coltellate durante una rissa a San Marco Evangelista, in provincia di Caserta. La persona che lo ha ucciso è fuggita subito dopo e non è ancora stata trovata: martedì mattina i carabinieri hanno fermato due uomini, padre e figlio, accusati dell’omicidio e del ferimento. Nella rissa è stato ferito anche un 24enne: sia lui che il 25enne sono di Secondigliano, quartiere popolare di Napoli. Non sono chiari i motivi per cui è iniziata la rissa.