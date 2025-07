Sui giornali di oggi ci sono due notizie statunitensi: l’alluvione in Texas che ha fatto più di 50 morti e molti dispersi, tra cui un gruppo di ragazzine che si trovavano in un centro estivo, ed Elon Musk che annuncia la formazione di un nuovo partito politico, dopo i litigi con il presidente Donald Trump attorno alla «Grande e Bellissima legge». Dal mondo, sulle prime pagine dei giornali italiani, c’è anche la notizia di accuse di molestie sessuali a uno stretto collaboratore di Pedro Sánchez, il primo ministro spagnolo che già deve affrontare un grande caso di corruzione dentro al Partito socialista (PSOE). Nei quotidiani sportivi c’è il tennis: agli ottavi di finale di Wimbledon per la prima volta ci saranno tre italiani, Jannik Sinner, Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego.