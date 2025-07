Cinque cose che abbiamo comprato a giugno

Wishlist è la rubrica mensile di Consumismi in cui parliamo degli acquisti online personali di redattori e redattrici di cui siamo soddisfatti al punto di consigliarveli.

Un tritatutto

Modello “Vintage” di Ariete, che sminuzza praticamente tutto: carne, pane, frutta, verdura e ghiaccio. La persona del Post che l’ha comprato ne è estremamente soddisfatta perché «qualsiasi cosa avanzata che sia anche tritabile finisce lì dentro e diventa un sughino o un pesto», e ha l’impressione di sprecare molto meno cibo. Lei lo ha scelto verde (esistono anche le versioni beige e azzurra) e lo ha comprato a 29 euro su Amazon, ma si trova anche da Mediaworld o da Unieuro allo stesso prezzo.

Una crema solare in stick

Una redattrice ha comprato questa crema solare in stick della marca coreana Skin1004 con SPF 50+, con un nome lunghissimo: Madagascar Centella Hyalu-Cica Silky Fit sun stick. È piccola, contiene solo 20 grammi di prodotto, ma è comoda da portare in borsetta. L’ha apprezzata perché, pur avendo lei la pelle chiarissima, non si è scottata e perché ha una formulazione che permette di stenderla più volte durante la giornata senza modificare l’eventuale trucco sul viso. L’altra cosa che ha apprezzato è che, essendo in stick, non lascia le mani unte o appiccicose. Di creme solari per la faccia, più o meno costose e più o meno unte, avevamo parlato in una delle ultime newsletter di Consumismi. Questa costa 17 euro ed è stata comprata su Amazon.

Dei sandali in gomma

La redattrice che li ha comprati dice che li usa dappertutto (dalla città alla piscina) e li ha presi in tutti i colori disponibili: fucsia, azzurri e rossi. Sono della marca Dedoles, di materiale EVA (etilene vinil acetato, lo stesso con cui sono fatte anche le ciabatte Birkenstock di plastica, per intenderci) e costano circa 40 euro al paio. Ha apprezzato il servizio clienti, che ha risolto in pochissimo tempo un problema che aveva avuto con la spedizione, mentre l’unica cosa sulla quale mette in guardia è che se si hanno i piedi bagnati, dopo un po’ che si cammina aumenta la frizione con la gomma e «possono dare fastidio».

Lampade per comodino

La persona del Post che le ha comprate le ha viste per la prima volta in una camera d’albergo. Le sono piaciute così tanto che poi le ha cercate online e le ha trovate su Amazon a 90 euro la coppia. Sono della marca Aivond e, oltre a piacerle esteticamente, hanno la luce regolabile (utile per non litigare la sera con il marito quando una vuole leggere e l’altro dormire) e una porta Usb per ricaricare i vari dispositivi elettronici.

Un ventilatore a torre

È potente ma silenzioso e la persona del Post che l’ha comprato dice di essere «enormemente soddisfatto» perché «è molto solido» e non è il classico ventilatore «plasticoso e precario». Volendo si può far ruotare e ha quattro velocità diverse, ma la persona che lo ha preso dice che la quarta (la velocità massima) è talmente potente che non l’ha mai usata. Lo tiene acceso anche di notte perché essendo molto silenzioso non lo sveglia, inoltre ha un timer per lo spegnimento automatico e si può controllare anche a distanza con un telecomando. È della marca Dreo, e l’ha comprato su Amazon a 100 euro.

