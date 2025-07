Nel Regno Unito sarà dismesso il treno della famiglia reale

La famiglia reale britannica ha fatto sapere che a partire dal 2027 dismetterà il treno privato della monarchia, noto come “royal train”, per ridurre le spese. È stato detto lunedì nel comunicato dei finanziamenti pubblici ricevuti nell’ultimo anno dalla famiglia reale (in cambio la monarchia britannica dà allo Stato i proventi del Crown Estate, cioè l’insieme delle proprietà della famiglia reale). Il treno esiste fin dal 1840 ed era stato molto utilizzato durante il regno di Elisabetta II per viaggi di rappresentanza nel paese: negli ultimi tempi però era sempre meno usato, e il suo mantenimento era diventato sempre più costoso. Dal 2027 al posto del royal train la famiglia reale britannica avrà a disposizione due elicotteri.