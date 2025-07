I treni tra Milano e Parigi sono stati sospesi per i danni provocati da un forte temporale in Francia

I treni tra Milano e Parigi sono stati sospesi a causa dei danni seguiti ai violenti temporali dei giorni scorsi nella regione della Savoia francese, nella zona di confine tra Italia e Francia. SNFC (Société nationale des chemins de fer français), l’azienda francese del trasporto ferroviario, ha detto che i collegamenti (inclusi i regionali) resteranno sospesi «almeno per qualche giorno», perché sono in corso le operazioni di pulizia dal fango, franato sui binari a causa delle piogge. Se durante le operazioni di bonifica dovessero emergere danni ai binari, l’interruzione potrebbe durare più a lungo. Trenitalia ha annunciato la cancellazione dei collegamenti dell’alta velocità previsti per oggi, «per effetto di condizioni meteo critiche in territorio estero» (i treni delle due compagnie viaggiano sugli stessi binari).

I temporali si sono verificati lunedì sulla valle della Moriana, attorno alla cittadina francese di Modane, subito oltre il confine con l’Italia, dopo giorni di caldo intenso. Hanno causato l’esondazione del torrente Charmaix, che sfocia nel fiume Arc, e danni soprattutto a Modane e Fourneaux. Sono state chiuse anche alcune strade e il traffico è stato deviato.