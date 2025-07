È stata riaperta la strada per Cogne, in Valle d’Aosta

Martedì sera ha riaperto la strada regionale 47 della Valle d’Aosta, l’unica che collega al fondovalle la cittadina di Cogne, in provincia di Aosta. Era stata chiusa al traffico dopo che due frane avvenute nella notte tra domenica e lunedì l’avevano ostruita. A causa delle frane Cogne era rimasta isolata, come era già successo un anno fa per le conseguenze di un’alluvione: all’epoca il paese era rimasto irraggiungibile coi mezzi su ruota per quasi un mese.