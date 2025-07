Lorenzo Musetti è stato eliminato al primo turno di Wimbledon dal tennista numero 126 del mondo

Il tennista italiano Lorenzo Musetti, che è il numero 7 del ranking mondiale, è stato eliminato al primo turno del torneo di Wimbledon dal georgiano Nikoloz Basilashvili, il numero 126. Basilashvili ha battuto Musetti per 3 set a 1, con il punteggio di 6-2, 4-6, 7-5, 6-1. È una sconfitta sorprendente, dato che Musetti è uno dei migliori tennisti al mondo: l’anno scorso a Wimbledon era arrivato fino in semifinale e negli ultimi tre tornei a cui aveva partecipato, compreso il Roland Garros, aveva dimostrato di essere molto migliorato, arrivando sempre in semifinale. Nell’ultima partita giocata, però, si era ritirato per un problema alla coscia sinistra e nell’ultimo mese non aveva giocato alcuna partita.

Wimbledon è uno dei quattro tornei del Grande Slam, i più importanti del tennis mondiale, si svolge a Londra ed è l’unico a giocarsi sull’erba. Quella di Musetti non è stata l’unica eliminazione inattesa di questa edizione: durante il primo turno, infatti, sono già stati eliminati dal torneo singolare maschile anche il danese Holger Rune (numero 8 al mondo), il russo Danil Medvedev (numero 9) e il greco Stefanos Tsitsipas (numero 26), tutti sconfitti da tennisti molto più in basso di loro nella classifica dei migliori al mondo.

Nel singolare femminile, invece, la statunitense Jessica Pegula, numero 3 al mondo, è stata battuta nettamente in due set (6-2, 6-3) dall’italiana Elisabetta Cocciaretto, che è la numero 116 del ranking.