C’è stata un’altra frana a San Vito di Cadore, in Veneto: è stato chiuso un tratto della statale che va da Belluno a Cortina d’Ampezzo

Nella notte tra lunedì e martedì c’è stata un’altra frana a San Vito di Cadore, in provincia di Belluno, dopo quella di due settimane fa. La circolazione è rallentata in tutta la zona ed è stato chiuso in entrambe le direzioni un tratto della strada statale 51 di Alemagna, che collega Belluno a Cortina d’Ampezzo (in particolare quello intorno a San Vito di Cadore, tra i chilometri 92 e 95). La frana, di fango e sassi, è lunga circa 100 metri e alta 4. Non si hanno notizie di persone, case o veicoli coinvolti, ma raggiungere Cortina al momento è molto difficile.

Già nella notte tra il 15 e il 16 giugno una frana aveva bloccato la circolazione nella stessa zona, e il presidente del Veneto Luca Zaia aveva dichiarato lo stato di emergenza regionale.