A Borca di Cadore, in Veneto, alcune persone sono bloccate in casa a causa di una frana

Nella notte tra domenica e lunedì un forte temporale ha provocato una frana nel comune di Borca di Cadore, in provincia di Belluno. A causa dell’accumulo di detriti, alcuni abitanti sono rimasti bloccati in casa. Il numero preciso non è chiaro: secondo il Corriere della Sera si tratterebbe di una decina di persone. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e Protezione civile. I detriti si sono riversati anche sulla strada statale 51 di Alemagna, che collega Belluno a Cortina d’Ampezzo e che è rimasta chiusa al traffico per diverse ore.