YouTube aumenterà a 16 anni l’età minima per fare dirette streaming da soli

Dal prossimo 22 luglio YouTube aumenterà da 13 a 16 anni l’età minima per poter fare live streaming sulla piattaforma senza l’accompagnamento di un adulto. Gli “streamer” (ovvero gli utenti che usano la piattaforma per trasmettere video in diretta) sotto i 16 anni dovranno quindi collegare il loro account a quello di un adulto, che potrà gestirlo come “editor”, “manager“ o “proprietario” (cosa che per esempio permette di avviare la diretta). L’azienda ha specificato che in ogni caso l’adulto dovrà essere «visibilmente presente» e partecipare tanto quanto il minorenne ai contenuti del video. Gli utenti che infrangeranno la regola potrebbero subire varie restrizioni, tra cui la chiusura dell’account o la disabilitazione della chat.