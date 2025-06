Putin ha esteso la lista di informazioni coperte dal segreto di stato in Russia, rendendo il suo governo ancora più autoritario

Il presidente russo Vladimir Putin ha esteso la serie di informazioni coperte dalla legge russa sul segreto di Stato, con l’obiettivo di sottrarre al controllo democratico ancora più elementi: Putin è al potere ininterrottamente da 25 anni, e governa il paese in modo autoritario da tempo. La misura è una possibile risposta all’eccezionale operazione di intelligence ucraina di inizio giugno, che aveva causato grossi danni alle basi aeree russe proprio sfruttando informazioni riservate.

Con un nuovo decreto Putin ha incluso tra le informazioni secretabili dettagli sulla politica estera, sul commercio internazionale e sulla politica economica, sugli sviluppi scientifici e sui preparativi per una possibile mobilitazione militare della Russia: tutto questo potrà essere classificato come segreto di stato se la divulgazione viene considerata un pericolo per la sicurezza nazionale. Chiunque diffonda o riceva tale materiale senza autorizzazione rischia fino a otto anni di carcere.

La Russia ha già bloccato la pubblicazione di numerose statistiche dall’inizio della guerra in Ucraina, nel febbraio del 2022, inclusi i dati sui conti pubblici e sulla produzione di energia. Anche le informazioni sul numero di militari uccisi sono segrete.