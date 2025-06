L’Inter ha perso 0-2 contro il Fluminense agli ottavi di finale del Mondiale per club: è eliminata dal torneo

L’Inter ha perso 0-2 contro il Fluminense agli ottavi di finale del Mondiale per club, il nuovo torneo quadriennale della FIFA a cui partecipano 32 squadre da tutto il mondo, in corso negli Stati Uniti. È quindi fuori dal torneo, mentre il Fluminense passa ai quarti di finale: affronterà o il Manchester City o l’Al-Hilal, che giocano stanotte. Martedì alle 21 la Juventus affronterà invece il Real Madrid.

È un risultato in parte sorprendente, perché l’Inter è una squadra più forte, attrezzata e ricca del Fluminense. Era però solo la quarta partita con il nuovo allenatore Cristian Chivu, arrivato al posto di Simone Inzaghi e dopo una stagione deludente. Le squadre brasiliane stanno giocando un eccellente Mondiale per club (anche il Palmeiras si è qualificato per i quarti di finale), dimostrando che il campionato brasiliano è piuttosto competitivo. Per il Fluminense hanno segnato nel primo tempo Germán Cano e, nei minuti finali, Hércules. Nel secondo tempo l’Inter ha provato a pareggiare, ma non è riuscita a sfruttare le occasioni; ha colpito un palo con Lautaro Martínez.

Il Mondiale per club è un torneo problematico sotto molti punti di vista. È arrivato al termine di una stagione estenuante per le squadre europee ed è stato organizzato dalla FIFA con i soldi dell’Arabia Saudita, con l’obiettivo principale di aumentare il proprio peso politico nel calcio.