Il rio Frejus è di nuovo esondato a Bardonecchia, in provincia di Torino: un uomo di 70 anni è morto

Lunedì pomeriggio il rio Frejus è esondato a Bardonecchia, un comune in provincia di Torino in alta val di Susa, al confine con la Francia, dove due anni fa c’era già stata una grossa esondazione: un uomo di 70 anni è morto travolto dalla piena. La sindaca Chiara Rossetti ha disposto una zona rossa lungo il corso del torrente, che vieta l’accesso alle aree allagate, e ha ordinato a residenti e turisti di non uscire di casa.

La zona più colpita dall’esondazione, provocata dalle forti piogge delle ultime ore, si trova vicino alla stazione di Bardonecchia. Il rio Frejus è molto ingrossato a causa della grande quantità d’acqua caduta nelle ultime ore. La Stampa scrive che la piena del fiume ha spinto fango e detriti sulle strade nella parte bassa del paese, ma per ora i danni sarebbero limitati. La protezione civile e i vigili del fuoco, che intanto hanno soccorso dieci persone bloccate in una palazzina e altre quattro in due auto, stanno tenendo sotto controllo i ponti che passano sopra al torrente. Il comune ha istituito anche un numero di emergenza da chiamare in caso di necessità: 3481398950.