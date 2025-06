Anche l’assessora al Turismo dell’Assemblea regionale siciliana è indagata per corruzione

Anche l’assessora al Turismo dell’Assemblea regionale siciliana (l’equivalente del consiglio regionale), Elvira Amata, è indagata per corruzione nella stessa inchiesta in cui è indagato il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno. L’avvocato di Amata ha confermato all’Ansa che la sua assistita ha ricevuto la richiesta di proroga delle indagini nei mesi scorsi da parte della Guardia di finanza.

La procura di Palermo accusa Galvagno, di Fratelli d’Italia (come Amata), di avere assegnato a fondazioni ed enti dei fondi regionali destinati a eventi per circa 300mila euro, in cambio di incarichi a due suoi collaboratori. Al momento non si sa che ruolo avrebbe avuto Amata in questa vicenda. Oltre a loro sono indagate altre quattro persone: tra queste c’è anche la portavoce di Galvagno, che si è dimessa lunedì.