Weekly Beasts

Nella raccolta animalesca di questa settimana c’è la fotografia di un criceto che sta per essere liberato in natura da una ricercatrice del progetto tedesco Feldhamsterland: è un criceto parecchio più grande rispetto a quello che siamo abituati a immaginare.

Il Cricetus cricetus, nome scientifico del criceto comune, è infatti un roditore piuttosto diverso rispetto al criceto domestico, che conosciamo come piccolo animale da compagnia, generalmente apprezzato dai bambini. È considerato in pericolo critico di estinzione: in Germania la situazione è particolarmente grave rispetto ad altri paesi europei e in molte regioni tedesche esistono progetti di rilascio e ripopolamento, proprio come Feldhamsterland in Bassa Sassonia.

Tra gli altri animali fotografati in settimana ci sono anche un binturong che sonnecchia, un coniglio che mangia un ghiacciolo in una fattoria londinese, due visoni in un allevamento sperimentale in Siberia e due anatre in fase di accoppiamento.