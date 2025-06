Il 17enne che uccise i genitori e il fratello a Paderno Dugnano nel 2024 è stato condannato a 20 anni di carcere in primo grado

Riccardo Chiarioni, che nel 2024 quando aveva 17 anni uccise a coltellate i genitori e il fratello 12enne, è stato condannato a 20 anni di carcere in primo grado dal tribunale per i minorenni. Il triplice omicidio avvenne fra il 31 agosto e il primo settembre nella casa di famiglia a Paderno Dugnano, in provincia di Milano. La pena è quella che aveva richiesto il pubblico ministero. Al ragazzo non è stato riconosciuto un vizio parziale di mente (che prevede uno sconto della pena) nonostante fosse stato determinato da una perizia psichiatrica. Il tribunale aveva già predisposto per il ragazzo un percorso di cure psichiatriche.