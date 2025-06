Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: la maggior parte si occupa della riunione del Consiglio europeo, nella quale alcuni paesi guidati dalla Spagna hanno chiesto sanzioni verso Israele per le operazioni militari nella Striscia di Gaza, e delle parole del presidente degli Stati Uniti Trump su un possibile rinvio della scadenza del 9 luglio per l’entrata in vigore dei dazi ai paesi dell’Unione Europea. Il Giornale esamina i costi del superbonus edilizio, il Fatto si occupa delle stragi di mafia del 1992, Libero segue le contestazioni a Venezia per il matrimonio fra Jeff Bezos e Lauren Sanchez, e il Riformista e il Tempo titolano sul videomessaggio della guida suprema dell’Iran Khamenei che ha rivendicato la vittoria nella guerra con Israele e Stati Uniti.