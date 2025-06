In Iran più di 700 persone sono state arrestate con l’accusa di avere legami con Israele, e 3 sono state impiccate

Nel corso dei 12 giorni di guerra tra Israele e l’Iran, il regime iraniano ha arrestato più di 700 persone accusate di attività di spionaggio per conto di Israele. Mercoledì mattina inoltre il regime ha eseguito la condanna a morte di altre tre persone, sempre accusate di collaborare in segreto con Israele. L’agenzia di stampa iraniana Tasnim, legata alle Guardie della rivoluzione della Repubblica islamica, la più importante forza militare del paese, ha scritto che le persone uccise, per impiccagione, si chiamavano Idris Ali, Azad Shojai e Rasoul Ahmad Rasoul: erano accusate di aver contrabbandato non meglio specificate attrezzature che sarebbero state utilizzate nell’assassinio di una figura pubblica di cui non è stato reso noto il nome.