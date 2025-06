C’è stata un’esplosione in un edificio in centro a Napoli: una persona è morta e altre quattro sono state ferite

Mercoledì pomeriggio c’è stata un’esplosione che ha fatto crollare parzialmente un edificio in via Peppino De Filippo, all’angolo con via Foria, in centro a Napoli: un uomo che si trovava al suo interno è morto, mentre una donna è stata portata in ospedale con ferite gravi e altre tre persone sono state soccorse sul posto. Al momento le cause dell’esplosione non sono note. Si sospetta però che sia stata provocata da una fuga di gas partita da alcune bombole che si trovavano nel locale tecnico di un ristorante, dove è appunto stato ritrovato l’uomo morto.