Per la prima volta astronauti provenienti da Polonia, Ungheria e India andranno sulla Stazione Spaziale Internazionale

Dal Kennedy Space Center di Cape Canaveral, in Florida, è stato lanciato un razzo che porterà per la prima volta un gruppo di tre astronauti provenienti da Ungheria, Polonia e India sulla Stazione Spaziale Internazionale. È anche la prima volta in 40 anni che questi tre paesi mandano qualcuno nello spazio. Il lancio è stato organizzato da due aziende private, la SpaceX di Elon Musk e la texana Axiom Space, in coordinamento con la NASA. Il razzo impiegato è un Falcon 9 a due stadi, e la capsula su cui si trovano gli astronauti è una Crew Dragon, entrambi prodotti dalla società di Musk.

L’equipaggio è composto da quattro persone. È guidato da Peggy Whitson, un’astronauta statunitense in pensione, che è stata la prima donna a capo della Stazione Spaziale Internazionale. Gli altri tre astronauti sono Shubhanshu Shukla (indiano), Tibor Kapu (ungherese) e Slawosz Uznanski-Wisniewski (polacco). L’ultima volta che cittadini di Ungheria e Polonia andarono nello spazio fu con il programma spaziale dell’Unione Sovietica. Stando alle previsioni raggiungerà il suo obiettivo in 28 ore, agganciandosi alla Stazione Spaziale giovedì mattina (le 13 in Italia), per restare in orbita per i successivi 14 giorni. A bordo gli astronauti effettueranno una serie di esperimenti. Al momento nella Stazione Spaziale Internazionale ci sono 7 persone: tre statunitensi, un giapponese e tre russi.

