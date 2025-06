La Russia ha attaccato con droni esplosivi la capitale dell’Ucraina: sette persone sono state uccise e ci sono decine di feriti

Nella notte fra domenica e lunedì la Russia ha attaccato con droni esplosivi Kiev, la capitale dell’Ucraina: sette persone sono state uccise e ci sono decine di feriti, tra cui almeno quattro minori. Gli attacchi hanno causato incendi in varie aree residenziali della città e hanno danneggiato l’ingresso di una stazione della metropolitana utilizzata come rifugio antiaereo. Almeno sei persone sono morte nel quartiere Shevchenkivskyi, dove un grattacielo è stato quasi completamente distrutto. Il ministro dell’Interno ucraino Ihor Klymenko ha detto che sotto le macerie potrebbero ancora esserci delle persone intrappolate e che le operazioni di salvataggio sono in corso.

Nelle ultime settimane la Russia ha intensificato gli attacchi con droni e missili su Kiev e altre città dell’Ucraina, mentre i colloqui per porre fine alla guerra, iniziata con l’invasione russa nel febbraio 2022, hanno prodotto scarsi risultati. Entrambe le parti negano di aver preso di mira i civili, ma finora sono morte migliaia di persone, la stragrande maggioranza delle quali in Ucraina. La Russia non ha commentato gli ultimi attacchi.