In Francia 145 persone hanno denunciato di essere state punte con delle siringhe durante la Fête de la Musique: 12 persone sono state arrestate

Il ministero dell’Interno francese ha dichiarato che 145 persone, in gran parte donne, hanno denunciato di essere state punte con delle siringhe nella notte tra sabato e domenica durante la Fête de la Musique, un evento musicale diffuso che si tiene il 21 giugno per celebrare il solstizio d’estate e a cui hanno partecipato milioni di persone in tutto il paese: per ora sono state arrestate 12 persone. Tra loro, quattro nella città sud-occidentale di Angoulême: sono sospettate di aver punto circa 50 persone.

La polizia di Parigi ha segnalato 13 casi nella sola capitale. Alcune delle persone che sono state punte sulle gambe, sul collo o sulle braccia hanno riferito dei malori, tra cui vertigini e nausea, e sono state portate in ospedale per essere sottoposte a dei test tossicologici. Non è comunque chiaro che cosa contenessero le siringhe e sembra che per ora i test non abbiano dato risultati: i giornali ipotizzano che si potesse trattare della cosiddetta “droga dello stupro”, cioè di sostanze psicoattive come il GBL o il GHB che hanno effetti sedativi e che possono essere utilizzate con intenti criminosi, prevalentemente violenze sessuali ai danni di persone incoscienti o quasi. Può essere però difficile determinare a posteriori la presenza di tali sostanze in campioni biologici non raccolti tempestivamente perché vengono metabolizzate ed eliminate dall’organismo con rapidità.

Un’altra ipotesi è che la sostanza iniettata durante la festa potesse essere o insulina o adrenalina, che sono già prodotte dal corpo umano e che potrebbero dunque essere passate inosservate durante le analisi. È anche possibile che non sia stato iniettato nulla alle vittime durante le punture, spesso descritte come molto rapide, e che i sintomi fossero dovuti alla suggestione.