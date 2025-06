Venerdì a Cipro è stato arrestato un uomo britannico accusato di spionaggio e reati di terrorismo: è sospettato di aver spiato la più importante base militare britannica della zona. La polizia non ha detto per conto di chi avrebbe spiato la base, ma secondo fonti della stampa locale e britannica lo avrebbe fatto per l’Iran.

La base è la Royal Air Force Akrotiri e in passato è stata utilizzata per intercettare possibili attacchi iraniani contro Israele. L’uomo è stato arrestato dall’unità antiterrorismo della polizia cipriota sulla base di informazioni riservate di intelligence: per motivi di sicurezza la polizia non ha dato dettagli sul caso. Si sa che l’uomo ha origini azere e, secondo i giornali locali, connessioni con i Guardiani della rivoluzione, la forza militare più potente dell’Iran.