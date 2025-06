Weekly Beasts

Ci sono parecchie incursioni di umani, tra le foto di animali della settimana: un bambino di cinque anni che nuota tra i bufali, un uomo che rinfresca il suo piccione, un altro che spazzola la sua vacca Highlander e chi ha a che fare con rinoceronti da spostare o orsi da liberare. Indisturbati, o disturbati forse in modo più discreto da chi ha scattato la foto, ci sono poi fenicotteri in Venezuela, un piccione nel suo nido e una megattera in Australia.