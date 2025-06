In Brasile una mongolfiera ha preso fuoco ed è precipitata: sono morte almeno 8 persone

Almeno 8 persone sono morte in un incidente che ha coinvolto una mongolfiera nel sud del Brasile, nella regione di Santa Catarina. Non si sa ancora con certezza cosa sia accaduto, ma sui social sono stati diffusi video in cui si vede il pallone della mongolfiera prendere fuoco e sgonfiarsi, mentre il cesto in fiamme precipita a terra. Secondo le prime informazioni, diffuse dal governo locale, 13 delle 21 persone a bordo sarebbero sopravvissute: gli operatori di primo soccorso sono alla ricerca dei dispersi.