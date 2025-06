Dopo due settimane Pornhub è nuovamente raggiungibile in Francia

Pornhub, uno dei siti porno più visitati al mondo, funziona nuovamente in Francia dopo che Aylo – il gruppo canadese che lo possiede – lo aveva reso irraggiungibile due settimane fa per protestare contro i nuovi meccanismi di verifica dell’età imposti per legge nel paese.

La riapertura è avvenuta in seguito a una decisione di un tribunale amministrativo di Parigi, che ha stabilito la sospensione di un provvedimento emesso a febbraio con cui il governo aveva indicato 17 siti pornografici da sospendere se non avessero rispettato le nuove regole. Il sito xHamster, bloccato nell’ultima settimana e non parte del gruppo Aylo, aveva presentato ricorso sostenendo che il provvedimento non rispettasse le leggi europee. La Francia infatti può prendere provvedimenti di questo tipo solo contro siti pornografici che hanno sede in Francia o al di fuori dell’Unione Europea: per quelli nell’Unione sono necessari più passaggi e una notifica da inviare alla Commissione Europea e agli stati membri interessati. Il governo francese li aveva notificati a febbraio, ma secondo il tribunale non avrebbe comunque applicato pienamente le regole.

Considerato l’esito del ricorso portato avanti da xHamster, il gruppo Aylo ha deciso di rendere nuovamente accessibile in Francia il proprio portale principale Pornhub e gli altri suoi due siti RedTube e YouPorn. Il governo francese ha intanto annunciato che farà appello contro la decisione del tribunale, rivolgendosi al Consiglio di stato: è possibile che in base agli sviluppi successivi il sito venga di nuovo bloccato.