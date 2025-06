Cosa c’è nella seconda prova dell’esame di Maturità

Giovedì gli oltre 524mila studenti che stanno concludendo le scuole superiori con gli esami di Maturità hanno la seconda prova d’esame: la prima era stata mercoledì, il tema. A differenza della prima prova, che è uguale per tutti i tipi di scuole superiori, la seconda invece riguarda ogni anno materie diverse in base al tipo di scuola (liceo, istituto tecnico o istituto professionale) e all’indirizzo frequentato. Anche il tempo a disposizione varia a seconda dell’indirizzo.

Quest’anno la traccia d’esame per i licei classici è la traduzione dal latino di un testo di Cicerone sull’amicizia, tratto dal dialogo filosofico intitolato Laelius de amicitia; per i licei scientifici uno studio di funzione, cioè un’analisi completa delle proprietà di una funzione matematica, a partire da una frase di Cartesio; per i licei artistici una prova nelle discipline audiovisive e multimediali a partire dal testo della canzone “La cura” del cantautore Franco Battiato; per gli istituti tecnici, infine, un’ipotesi di sviluppo di una piattaforma di intelligenza artificiale per contrastare le notizie false.