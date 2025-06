Christian Greco è stato confermato alla direzione del Museo Egizio di Torino

Christian Greco, direttore del Museo Egizio di Torino dal 2014, è stato confermato nel suo ruolo alla guida del museo, uno dei più visitati in Italia e tra i più importanti al mondo per la sua collezione di antichità egizie. Era una notizia già nota ed è stata confermata giovedì da Evelina Christillin, la presidente della Fondazione del museo, che ha chiarito che «il contratto c’è già e sarà ratificato dal consiglio di amministrazione che si riunirà entro la fine di giugno». Grazie alla direzione di Greco il museo ha avuto molte evoluzioni, compreso il nuovo allestimento inaugurato in occasione del suo bicentenario, lo scorso novembre. Sarà il suo terzo mandato come direttore, e durerà fino al 2028.

– Ascolta anche: L’ora di Greco, parlando di Egitto