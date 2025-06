L’Alaska ha emesso per la prima volta un’allerta meteo per il caldo

Per la prima volta nella sua storia l’Alaska ha emesso un’allerta meteo per il caldo. L’Alaska fa parte degli Stati Uniti e si trova per una parte all’interno del circolo polare artico: l’area interessata dall’allerta include la città di Fairbanks, la seconda più popolosa, dove nel fine settimana le temperature hanno raggiunto i 30 °C. Sono previste massime di 28 °C anche per giovedì e venerdì.

Il meteorologo Alekya Srinivasan ha spiegato che l’allerta non riguarda tanto l’eccezionalità delle temperature in sé (era già accaduto in passato che superassero i 30 °C), ma serve più che altro a segnalare alla popolazione che continueranno a salire, e quindi a renderla consapevole dei rischi. Uno dei problemi è che in Alaska le case non sono attrezzate per il caldo: al contrario, sono fatte per trattenere il più possibile all’interno il calore nei lunghi mesi invernali, e non sono comuni condizionatori e ventilatori.

