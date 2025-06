A Kiev 15 persone sono state uccise in un grosso attacco russo con missili e droni

Nella notte tra lunedì e martedì a Kiev un attacco russo con droni e missili ha ucciso 15 persone e ne ha ferite almeno 90: è stato uno dei più gravi degli ultimi mesi. Si sono registrati danni in diverse zone della città: un edificio residenziale colpito in pieno da un missile è parzialmente collassato. Le operazioni di soccorso non sono ancora terminate. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che la Russia ha impiegato 32 missili e 440 droni. I detriti di alcuni droni abbattuti dalla contraerea hanno causato degli incendi.

Un’altra persona è stata uccisa dagli attacchi russi contro Odessa, nel sud del paese. Gli attacchi contro le città ucraine si sono intensificati a partire da maggio.