In Finlandia sono stati vietati i monopattini elettrici a chi ha meno di 15 anni

In Finlandia è entrata in vigore una nuova legge che introduce varie regole e limiti sull’uso dei monopattini elettrici. Tra le cose più rilevanti, sono stati vietati a chi ha meno di 15 anni, è stato introdotto un limite di velocità a 25 chilometri orari e chi li usa sarà soggetto agli stessi limiti di tasso alcolemico previsti per chi guida le auto. In base alla legge, se una persona sotto i 15 anni viene trovata alla guida di un monopattino elettrico, possono essere multati sia i genitori (le multe vanno da 40 a 60 euro), sia eventualmente la società che ha affittato il monopattino.

È stato inoltre introdotto l’obbligo per le società che offrono il noleggio di monopattini elettrici di avere una licenza comunale, che dovrebbe permettere alle città di imporre maggiori limiti e controlli sulla loro attività (per esempio sulla velocità, sulle zone in cui parcheggiarli e sugli orari in cui si possono noleggiare). Molte città finlandesi chiedevano da tempo una riforma di questo genere, che è stata sollecitata anche per via di incidenti molto discussi nel paese che negli ultimi anni hanno coinvolto persone molto giovani, alcuni dei quali mortali.

Diversi paesi e città ultimamente hanno introdotto maggiori limitazioni all’uso dei monopattini elettrici: tra questi c’è anche l’Italia, dove dall’anno scorso è obbligatorio usare il casco, stipulare un’assicurazione e che i monopattini abbiano una targa. A Parigi e Madrid sono stati del tutto vietati i servizi di monopattini elettrici a noleggio.