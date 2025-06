Com’è andata con Talk a Verona

Domenica 15 giugno il Post è stato a Verona con la prima edizione in città di Talk, una giornata di incontri e giornalismo dal vivo come quelle organizzate negli ultimi anni in giro per l’Italia. A Verona, Talk è stato ospitato negli spazi del Teatro Filarmonico, con la partecipazione della redazione, di amici e di ospiti che hanno incontrato il numeroso pubblico di lettrici e lettori del Post.

È stata una bella giornata, possibile grazie alla preziosa collaborazione del Comune di Verona, all’accoglienza della Fondazione Arena di Verona e all’aiuto di Ferrarelle, che da più di un anno sostiene il lavoro di giornalismo dal vivo del Post. Per chi c’era e per chi no, qui trovate una selezione di foto della giornata, con gli incontri del mattino e del pomeriggio e con lo spettacolo conclusivo di Francesco Piccolo, sulla storia del Gattopardo.