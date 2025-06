A Nicolas Sarkozy è stata tolta la Legion d’Onore

All’ex presidente francese Nicolas Sarkozy è stata tolta la Legion d’Onore, la più alta onorificenza della Francia conferita a cittadini francesi e stranieri per meriti militari ma anche civili.

La revoca è automatica in caso di condanna definitiva per un crimine o una pena detentiva di un anno o più. Da diversi anni Sarkozy, che è stato presidente dal 2007 al 2012, è stato coinvolto in una serie di processi: a febbraio del 2024 è stato condannato in appello a un anno, con sei mesi di pena sospesa, per finanziamenti illeciti, e a dicembre è stato condannato definitivamente in un altro caso per corruzione a tre anni, che sta scontando agli arresti domiciliari.

Finora il presidente Emmanuel Macron si era rifiutato di revocare l’onorificenza al suo predecessore, ma all’inizio di maggio alcuni figli o nipoti di personalità insignite in passato avevano presentato un ricorso al tribunale amministrativo per chiedere di rispettare il regolamento e togliere l’onorificenza a Sarkozy. «Rimuovere la Legion d’Onore e l’Ordine Nazionale al Merito all’ex presidente Nicolas Sarkozy non è una mancanza di rispetto per la carica di presidente: è un modo per proteggerla», avevano scritto.

Oltre alle condanne già ricevute, Sarkozy è coinvolto in un altro importante processo per appropriazione indebita di fondi pubblici e finanziamento illegale di una campagna elettorale: è accusato insieme a 12 suoi stretti collaboratori di aver finanziato parte della sua campagna elettorale alle presidenziali del 2007 con fondi non dichiarati provenienti dal regime del dittatore libico Muammar Gheddafi, morto nel 2011.