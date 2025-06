Weekly Beasts

Tra gli animali fotografati questa settimana c’è un cervo volante (Lucanus cervus – è un coleottero, non un mammifero con le ali) in un bosco vicino al fiume Sprea, in Germania. Il cervo volante è il più grande insetto che vive in Europa, con una lunghezza che va dai 2,5 centimetri fino a più di 8. L’individuo fotografato è un maschio: si riconoscono perché hanno una particolare struttura molto più sviluppata rispetto alle femmine, che ricorda le corna dei cervi (da cui il nome) e che utilizzano per combattere con altri maschi nel periodo della riproduzione. Poi c’è un airone guardabuoi sul dorso di una mucca in India, un po’ di suricati davanti a una lampada termica e una foca maculata nelle acque al largo di Dalian, in Cina, poco prima di essere liberata dagli operatori di un centro specializzato.