Il governo ha scelto l’ex segretario della CISL Luigi Sbarra come sottosegretario alla presidenza del Consiglio per il Sud

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scelto Luigi Sbarra, ex segretario del sindacato CISL, come sottosegretario alla presidenza del Consiglio per il Sud. Prima di Sbarra il Sud era competenza di Raffaele Fitto, che era anche ministro per gli Affari europei, le politiche di Coesione e il PNRR, e che a fine 2024 aveva lasciato gli incarichi ministeriali in Italia perché nominato commissario europeo. Da allora la delega di questo dipartimento se l’era tenuta Meloni stessa. La scelta di Sbarra dovrà essere approvata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella prima di diventare effettiva.

Un sottosegretario della presidenza del Consiglio dirige uno dei dipartimenti della presidenza, gestendo deleghe di solito importanti e delicate, e rispondendo direttamente al capo del governo. Sbarra entrerà nel governo come indipendente, cioè non affiliato o iscritto a nessun partito. Aveva guidato la CISL, il secondo sindacato più grande d’Italia, fino a febbraio. Ha 65 anni ed è calabrese. Ha avuto una lunga esperienza nel sindacato, iniziata nella sezione locale della FISBA (Federazione italiana salariati braccianti agricoli), una delle divisioni della CISL.