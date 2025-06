In Sudafrica almeno 49 persone sono morte a causa di forti piogge e inondazioni nel sudest del paese

In Sudafrica almeno 49 persone sono morte per via delle inondazioni causate da forti piogge e nevicate nella provincia di Capo Orientale, una delle più povere del paese. Da martedì 500mila case sono rimaste senza corrente elettrica, sono state danneggiate almeno 58 scuole e 20 ospedali. Ci sono migliaia di sfollati. Il governatore della provincia, Oscar Mabuyane, ha detto che molto probabilmente il numero totale di morti aumenterà, dato che sono ancora in corso le operazioni di soccorso e recupero dei dispersi.