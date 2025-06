Al Cairo, in Egitto, sono state arrestate oltre 200 persone venute da vari paesi per protestare contro la guerra a Gaza 

Al Cairo, la capitale dell’Egitto, la polizia ha arrestato oltre 200 persone arrivate in Egitto da vari paesi del mondo per protestare contro l’invasione israeliana della Striscia di Gaza e il modo in cui Israele ostacola la distribuzione di cibo, medicinali e altri beni di prima necessità nel territorio, usando anche la fame come arma contro i palestinesi. I manifestanti avevano in programma di andare a protestare a Rafah, al confine tra l’Egitto e la Striscia di Gaza: gli organizzatori della manifestazione hanno detto che alcuni sono stati fermati e interrogati all’aeroporto del Cairo, una volta arrivati in Egitto per protestare, e altri in vari alberghi della città in cui alloggiavano. Dopo l’interrogatorio, alcuni manifestanti sono stati rilasciati, altri arrestati.

Al momento non ci sono informazioni precise sulle nazionalità delle persone arrestate: secondo gli organizzatori ci sono anche cittadini statunitensi, olandesi, australiani, francesi, spagnoli, marocchini e algerini. Sempre secondo gli organizzatori della manifestazione, le persone che avevano prenotato voli per partecipare alla protesta erano circa 4mila, provenienti da oltre 40 paesi.