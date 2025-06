Un carabiniere è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco in provincia di Brindisi

Giovedì mattina verso le 7 un carabiniere è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco nella zona industriale di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi. Non è chiaro cosa sia successo esattamente: secondo le prime ricostruzioni, ancora da confermare, un uomo gli avrebbe sparato al termine dell’inseguimento di un’auto che non si era fermata a un posto di blocco. Due uomini a bordo dell’auto inseguita sarebbero scesi e uno avrebbe sparato, per poi fuggire.